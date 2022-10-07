«Сбер» подтвердил сбои в работе приложений за рубежом «Сбер»: сбои в работе приложений за рубежом происходят из-за технических работ

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Пользователи «Сбера» могут столкнуться со сбоями в работе приложения «Сбербанк Онлайн», передает РБК со ссылкой на пресс-службу банка. Сообщается, что проблемы возникли из-за технических работ, которые финансовая организация обещала завершить в ближайшее время.

Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании «Сбербанк Онлайн» из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время, — сообщили в банке.

Ранее сообщалось, что самый безопасный способ расплачиваться за границей для уехавших россиян — прилететь с наличными, но в России действуют ограничения на выдачу зарубежной валюты, снять можно не более $10 тысяч при условии, что деньги поступили на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Перевести денежные средства из России можно через платежные системы, которые работают в государствах СНГ. Кроме того, перевести деньги можно и в «крипте».

В конце августа «Сбер» провел тендер на закупку серверов для обслуживания компании. Конкурсный отбор проходил на сумму в размере $128 млн (примерно 7,6 млрд рублей). В торгах приняли участие поставщики российских серверов «КНС Групп» и «Аквариус», а также китайские компании Lenovo, Inspur и Huawei.