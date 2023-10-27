«Сбер» восстановил работу всех сервисов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбербанк восстановил работу мобильного приложения, а также других сервисов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе кредитной организации. Представители компании принесли извинения пользователям и клиентам из-за возникших сложностей. Причины сбоя не уточняются.

Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме. Приносим извинения за неудобства! — заявили в «Сбере».

Ранее в мобильном приложении Сбербанка произошел сбой. Пользователи жаловались, что испытывают трудности со входом в приложение «Сбербанк Онлайн». Кроме того, в некоторых торговых сетях сообщили о сбое в работе эквайринга банка.



До этого стало известно, что мобильное приложение "Сбера" для Android стало проще и удобнее, в нем появились новые функции, а привычные опции оптимизированы. В частности, чтобы клиентам было удобнее совершать онлайн-оплату, появилась функция копирования номера карты и CVV-кода. Рядом с «Кошельком» разместили раздел «Безопасность». При этом бонусные баллы «СберСпасибо» больше не отображаются на главной странице. Их можно найти в «Кошельке».

В начале октября пресс-служба «Сбера» предупреждала пользователей о сбоях в работе приложения «Сбербанк Онлайн». Сообщалось, что проблемы возникли из-за технических работ, которые финансовая организация обещала завершить в ближайшее время.