Переводы наличными: в какие страны можно отправить деньги из России Банк ВТБ запустил международные переводы наличными

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

ВТБ начал проводить международные денежные переводы с возможностью выдачи денег наличными без открытия банковского счета. Что об этом известно, в какие страны можно отправить финансовые средства?

Что за международные переводы запустил ВТБ

Начальник управления «переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов рассказал РБК, что находящийся под санкциями банк запустил трансграничные переводы с выдачей наличными. Таким функционалом могут воспользоваться получатели, у которых нет счета в иностранном банке или есть проблемы с его обслуживанием.

Подобную модель проведения трансграничных операций обычно используют системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и другие. Ранее по ней в России также начал работать Western Union.

В какие страны можно отправить деньги из РФ

На первом этапе перевести деньги можно в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию. До конца года банк планирует увеличить число стран-партнеров до 20.

Отправить перевод можно в приложении «ВТБ Онлайн» на Android и в веб-версии, указав Ф. И. О. получателя и страну. Переводы отправляются в рублях, а выплачиваются в иностранной валюте.

Забрать деньги можно в отделениях партнеров, сообщив номер операции и показав паспорт. Открывать банковский счет при этом не потребуется. Максимальная сумма одного перевода — 350 тысяч рублей, месячный лимит — 500 тысяч рублей. Комиссия составляет 1,5% от суммы перевода (минимум 100 рублей).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему банк ВТБ находится под санкциями

Банк ВТБ с прошлого года находится под блокирующими санкциями США, ЕС и Великобритании, а также отключен от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, которая используется при проведении трансграничных переводов. Из-за ограничений ВТБ не может совершать операции в долларах, евро и некоторых других валютах.

Алексей Хранилов отметил, что сейчас клиенты ВТБ могут также совершать трансграничные переводы по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. За девять месяцев 2023 года число переводов в валютах дружественных стран превысило 180 тысяч, что в 3,7 раза превышает аналогичный период прошлого года. Их объем составил 23 млрд рублей. В веб-версии ВТБ при попытке оформить перевод в другую страну показывается 17 направлений.

Какие еще банки совершают переводы без банковского счета

Переводы с выдачей наличными без открытия банковского счета проводят системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и другие.

Банк России в 2022 году перестал публиковать статистику трансграничных переводов, совершенных через указанные системы, однако ЦБ соседних стран в 2022 году зафиксировали кратный рост транзакций, полученных из РФ.

Такие переводы стали запускать и банки. В Сбербанке сейчас доступны переводы с выплатой наличными в Узбекистан и Киргизию. «Уралсиб» внедрил такой функционал в партнерстве с системами денежных переводов, переводы можно отправить более чем в десять стран.

МТС-банк развивает это направление с начала 2021 года, его пользователи могут отправлять переводы с выдачей наличными в 16 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Кипр, Сербия, Узбекистан, Таджикистан и другие. Все три банка также находятся под блокирующими санкциями США.

Клиентам Почта Банка доступны денежные переводы «Юнистрим», которые можно совершить с карты, а получить наличными в офисах партнеров, основные направления — страны СНГ.

Читайте также:

Финансовый аналитик оценил вероятность дефолта в России

Россиянам дали совет по покупке валюты

В РФ хотят компенсировать советские вклады: как это будет, кого коснется