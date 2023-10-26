Экономист объяснил, почему заседание ЦБ сравнили с битвой при Ватерлоо Аналитик Беляев: повышение ключевой ставки помешает развитию бизнеса и экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Люди, которые сравнивают предстоящее заседания Центробанка РФ с битвой при Ватерлоо, придерживаются прописей в учебнике, которые не совсем совпадают с текущей ситуацией, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Эксперт считает, что если эта битва и состоится, то только между теми, кто придерживается более реалистичной позиции по денежно-кредитной политике и менее реалистичной.

Дело в том, что влияние повышенной ключевой ставки с инфляцией, которую мы наблюдаем сейчас, не очень высокое. С другой стороны, повышенная ставка мешает развитию экономики и активизации бизнеса. Центробанку кажется, что ставка влияет на валютный курс, но это не так, — говорит Беляев.

Экономист считает вероятным, что ЦБ на ближайшем заседании может поднять ключевую ставку даже до 15%, но в целом оно не будет отличаться от предыдущих собраний. Других же изменений в экономике, тем более кардинальных, не ожидается.

Больше они сделать ничего не могут, как мы видим. Несмотря на то что ситуация в целом в экономике нестабильная, серьезных изменений после этого заседания я бы не ожидал, — резюмирует эксперт.

Ранее Пьянов напомнил, что совет директоров Центрального банка России будет обсуждать ключевую ставку 27 октября. По его словам, решение ЦБ сопоставимо с битвой при Ватерлоо, так как итог заседания решит судьбу финансового рынка на ближайший год.