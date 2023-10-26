Грядущее заседание ЦБ по ключевой ставке сравнили с битвой при Ватерлоо Зампред ВТБ: решение ЦБ по ключевой ставке определит будущее финансового рынка

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Совет директоров Центрального банка России 27 октября будет обсуждать ключевую ставку, напомнил на брифинге зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, которые приводит РБК, решение ЦБ сопоставимо с битвой при Ватерлоо, так как итог заседания решит судьбу финансового рынка на ближайший год.

Я не зря с таким пафосом анонсирую этот совет директоров: как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание во многом определит судьбу и финансового, и банковского рынка в оставшемся 2023-м и прежде всего в 2024 году, — подчеркнул Пьянов.

По его прогнозу, ЦБ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 14% или 15%. В случае неожиданного решения Пьянов допустил негативные последствия для всех портфелей ценных бумаг с фиксированной ставкой на балансах любой кредитной организации.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин допустил, что регулятор ужесточит денежно-кредитную политику, чтобы уровень инфляции в следующем году достиг оптимальных 4%. По данным ЦБ, инфляция в августе составила 5,2%. В сентябре регулятор спрогнозировал, что ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 11,5–12,5%, что на 3% выше в сравнении с предыдущим прогнозом.

В свете такой обстановки кредитные организации ожидают, что Центральный банк снова повысит ставку, заявил управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. Поэтому, по его словам, российские банки начали брать больше займов у регулятора. Так, объем заимствований в октябре вырос до 3,27 трлн рублей.