https://static.news.ru/photo/f3f71ec0-5305-11ea-b657-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 19 февраля прокомментировал введённый запрет на въезд на территорию страны граждан Китая.

Он отметил, что вопрос о предпринимаемых мерах в рамках предотвращения распространения COVID-19 касается правительства государства, поэтому обращаться по этому поводу стоит именно туда.

Можно лишь констатировать одно — принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в России, — приводит слова Пескова «Газета.ru».

По состоянию на 19 февраля от коронавируса нового типа в мире излечились 14 352 человека, заражены — более 75 тысяч человек, скончались — более двух тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд в Россию гражданам КНР c 20 февраля.

Кроме того, временно прекратится выдача разрешений на привлечение иностранных работников и приезд рабочих из Китая. Запрет на въезд граждан Китая в Россию не затронет транзитных пассажиров.