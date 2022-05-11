Песков объяснил, за что «Медузу» исключили из кремлёвского пула Песков: «Медуза» фактически уже не имеет связи с Россией

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему из кремлёвского пула были удалены несколько СМИ, в том числе издание «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). По его словам, эти медиа фактически уже не имеют никакой связи с Россией, передаёт ТАСС.

«Медуза» фактически уже перестала иметь хоть какую-то связь с Россией, то есть это не российское СМИ, у них нет аккредитации, — заявил Песков.

Говоря о других изданиях, также исключённых из пула, Песков пояснил, что радиостанции «Эхо Москвы» больше не существует, а украинское издание УНИАН просто покинуло РФ и не выходило на связь.

Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко. Также список пополнили Артур Асафьев, Екатерина Лушникова, Ярослав Сироткин и Владимир Воронов.

Роскомнадзор также заблокировал доступ к сайтам «Голоса» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), интернет-издания Colta (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и «Важных историй» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), а также отделения Amnesty International (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) в Восточной Европе и Центральной Азии. Представители ведомства уточнили, что данные ресурсы систематически распространяли недостоверную информацию о военной спецоперации на Украине.