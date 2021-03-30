Песков: Европа просит РФ облегчить въезд иностранцам для вакцинации

https://static.news.ru/photo/1f366518-9145-11eb-b105-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители нескольких европейских государств обращались к российским властям с предложением упростить въезд в страну для иностранцев, желающих вакцинироваться от коронавируса в нашей стране.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле относятся к предложению бизнесменов разрешить безвизовый въезд иностранцев для вакцинации от коронавируса. Он ответил, что сам лично не видел этого обращения, однако относительно этого вопроса уже были озвучены некоторые инициативы.

Так, по его словам, «такие инициативы были даже, скажем так, от представителей некоторых европейских стран». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что во многих странах мира вакцин попросту не хватает, чтобы обезопасить население государства защитой от коронавируса. Всему виной тот факт, что производства не успевают выпускать препараты в необходимом объёме.

Тем не менее Песков добавил, что в первую очередь вакцинировать в России будут самих россиян. По его словам, сперва нужно нарастить объёмы производства, чтобы удовлетворить внутренний спрос, а потом уже помогать иностранцам.

Что касается вопроса по организации въезда сюда иностранцев для вакцинирования, то, наверное, это тема для штаба в правительстве, который возглавляет [вице-премьер] Татьяна Голикова, — заключил представитель Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что многие россияне по-прежнему подозрительно относятся к прививкам. Он выразил надежду, что пример Владимира Путина, который вакцинировался от коронавируса, придаст всему процессу вакцинации в стране динамики. Неизвестно, каким препаратом привился президент.