Пешеходные переходы предложили убрать с автотрасс

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Небезопасные переходы на многополосных загородных трассах ежегодно становятся причиной аварий с участием пешеходов. Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением ликвидировать нерегулируемые переходы на магистралях или добавить туда светофоры.

Речь идёт о дорогах с разрешённым скоростным режимом 90 км/ч и более. По факту, на такой скорости, особенно с учётом нештрафуемого превышения ещё на 20 км/ч, водители не могут мгновенно остановиться перед зеброй, и пешеходы подвергаются смертельному риску, — пояснил «Парламентской газете» Васильев.

По данным ГИБДД, в 2019 году с участием пешеходов в России произошло 48 734 ДТП, в которых погибли около 5 тыс. человек и были ранены около 46 тысяч. Инспекторы ОНФ обнаружили огромное количество небезопасных и неосвещённых пешеходных переходов через четыре, шесть и даже восемь полос движения. Васильев подчеркнул, что светофор с кнопкой, нажав на которую, пешеход может включить красный сигнал и остановить движение, стоит не намного дороже жёлтого мигающего светофора, который положен по ГОСТу на нерегулируемом переходе.

Чтобы не подвергать риску пешеходов, надо либо вообще убирать с многополосных дорог нерегулируемые переходы, либо делать их регулируемыми, подземными или надземными, — добавил парламентарий.

По ГОСТу дорога с тремя и более полосами движения должна оборудоваться регулируемым пешеходным переходом. Однако даже в Москве, на Бережковской набережной, можно встретить обычную «зебру», пересекающую шесть полос. Координатор движения «Общество синих ведёрок», автоэксперт Пётр Шкуматов предупреждает, что белые полоски на дороге не всегда оправданны.

К примеру, на четырёхполосной дороге у нерегулируемого перехода ставят знак ограничения скорости «50» и камеры-ловушки. При этом в день по этой зебре может пройти всего один человек. Очевидно, что делается это не в интересах пешеходов, а чтобы собирать штрафы. В такой ситуации проблему решит обычный светофор, — уверен Шкуматов.

Как писал NEWS.ru, из всех российских водителей самыми недисциплинированными являются те, кто проживает в Москве и Подмосковье. На долю столицы и области приходятся 21,3% и 20,5% соответственно всех нарушений ПДД. В десятку регионов, где автомобилистов чаще всего штрафуют за нарушения правил, входят Татарстан, Краснодарский край, Самарская, Свердловская, Ростовская, Воронежская и Волгоградская области, а также Санкт-Петербург. В этих субъектах количество нарушений ПДД варьируется от 4% до 1,6%. Менее всего нарушений правил дорожного движения зафиксировано в Чукотском автономном округе — 0,001%. Кроме того, дисциплинированностью отличаются водители в Псковской области (0,12%), Калмыкии (0,09%), Амурской и Магаданской областях (0,03% и 0,02% соответственно).