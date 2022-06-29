Персональные данные россиян защитят от использования за границей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Персональные данные россиян защитят от использования за границей, контролировать их передачу за рубеж будет Роскомнадзор, сообщила «Парламентская газета». Также организация, допустившая утечку информации, должна будет оповещать ведомство об этом. Такой порядок предложили в новых поправках к законопроекту об усилении защиты персональных данных.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что операторы и сейчас должны проверять, как будут использовать данные россиян в других странах.

Уже сегодня по закону оператор, направляющий персональные данные россиян за границу, обязан удостовериться, что они будут надлежащим образом обрабатываться и храниться. Такая проверка осуществляется в течение тридцати дней, поэтому фактически для операторов новых обязанностей не возникает, — сказал он.

Он отметил, что проект был доработан после обсуждения с крупными операторами персональных данных. Вопрос касается взаимодействия компаний с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев (физлицо, включённое Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) ранее рассказал NEWS.ru о том, насколько Россия защищена от принудительной сетевой изоляции. К примеру, он усомнился в возможности перенаправить трафик через Азию.