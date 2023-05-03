Пассажирский самолет из Стамбула готовится к аварийной посадке в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский лайнер, направляющийся из Стамбула, готовится к аварийной посадке в Сочи из-за технических проблем, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. На борту самолета 44 человека. Посадка ожидается в самое ближайшее время.

Самолет направлялся из Стамбула в Домодедово. Однако из-за технических проблем лайнер не может продолжать полет, и командир запросил экстренную посадку в Сочи, — сообщили в экстренных службах.

Утром 18 марта на запасном аэродроме в Махачкале приземлился самолет компании «Ижавиа», выполнявший рейс из Ижевска в Сочи. Перевозчик объяснил вынужденную заминку сложными погодными условиями в сочинском аэропорту. Пассажиров разместили в залах махачкалинской воздушной гавани, им предоставили прохладительные напитки и горячее питание.

Ранее в аэропорту Новосибирска аварийно сел самолет авиакомпании «Якутия», на борту которого находились 145 человек. Лайнер, выполнявший рейс из Якутска, запросил аварийную посадку в Новосибирске из-за рассогласования закрылок. Никто не пострадал. Также в марте в новосибирском аэропорту самолет авиакомпании S7 экстренно прервал взлет из-за технической неисправности. По данным прокуратуры, в этот момент на борту воздушного судна находились 79 пассажиров.