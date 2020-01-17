Ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения Северного флота в ближайшее время встретятся, чтобы направиться в западную часть Средиземного моря.
По данным пресс-службы флота, во время плавания экипажи отработают совместное маневрирование и учебно-боевые задачи,
Ранее NEWS.ru писал о совместных учениях Черноморского и Северного флотов. За манёврами наблюдали президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.
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