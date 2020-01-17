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Около 50 боевиков из запрещённой в России группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» и 12 сирийских военных погибли в столкновениях 16 и 17 января, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

При отражении атак [боевиков на позиции Вооружённых сил Сирии] уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулемётами и один «джихад-мобиль», — цитирует заявление российских военных РБК....