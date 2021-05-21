Оружейник и трибун: 100 лет со дня рождения Сахарова

Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года в семье учителя физики и дочери потомственного военного. Начальное образование будущий академик получил дома. В школу пошёл учиться с седьмого класса. Сахаров представлял из себя сегодня уже редкий тип человека, который не делит людей на физиков и лириков. Будучи инженером и физиком-теоретиком, создателем первой советской водородной бомбы, Сахаров начал общественную деятельность, стал всенародным трибуном, писал тексты философского содержания.

С конца 1950-х годов он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. Внёс вклад в заключение Московского договора о запрещении испытаний в трёх средах. С конца 1960-х годов являлся одним из лидеров правозащитного движения в СССР. Находился под наблюдением КГБ. В 1966 году подписал письмо двадцати пяти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина. В 1968 году написал брошюру «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». После заявлений, осуждающих ввод советских войск в Афганистан, был лишён всех советских наград и премий и в январе 1980 года выслан с женой Еленой Боннэр из Москвы. В конце 1986 года генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв разрешил им вернуться из ссылки в Москву. С этого момента Сахаров становится одной из центральных фигур провозглашённой Горбачёвым перестройки. Популярность и авторитет Сахарова у широких слоёв населения СССР растёт. До плодов перестройки Сахаров не дожил — скончался вечером 14 декабря 1989 года, на 69-м году жизни, от внезапной остановки сердца.

Андрей Дмитриевич Сахаров остаётся одной из самых противоречивых фигур российской истории. Одни считают его чуть ли не совестью нации, другие называют конъюнктурщиком и клеветником. Одно безусловно — Сахаров является примером человека, который прожил жизнь ярко, повлияв своей деятельностью на события глобального масштаба.

Владимир Федоренко/РИА Новости С первой женой Клавдией Вихиревой sakharov.space С сыном Дмитрием РИА Новости С Еленой Боннэр Rob C. Croes/GaHetNa (Nationaal Archief NL)/CC0/commons.wikimedia.org Фото Владимира Мусаэльяна и Эдуарда Песова /Фотохроника ТАСС Фото Валерия Христофорова /Фотохроника ТАСС Владимир Первенцев/РИА Новости Boris Kavashkin/Global Look Press Фото Юрия Лизунова /Фотохроника ТАСС Фото Валерия Христофорова /Фотохроника ТАСС