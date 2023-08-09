Опубликованы фото бюджетного прототипа аналога БПЛА «Ланцет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

БПЛА «Ланцет»

В Сети появились фото бюджетного прототипа аналога беспилотника «Ланцет». Соответствующие кадры опубликовал в Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский, добавив, что стоимость этого дрона в десятки раз меньше.

Это работающий прототип. По замыслу — аналог «Ланцета», только стоить он должен в десятки раз меньше и выпускаться тиражами, на порядок большими. Кому-то это может не понравиться, но это наша цель, — рассказал Ходаковский.

По его словам, цель проекта достаточно ясна. Речь ни в коем случае не идет об извлечении прибыли, заключил Ходаковский.

Ранее президент России Владимир Путин поручил нарастить производство новейшего вооружения, в частности танков «Прорыв» и беспилотников «Куб» и «Ланцет». По словам главы государства, соответствующая техника показала себя в условиях боевых действий наиболее эффективным образом.

Ранее «Ланцет» также был включен в список самых мощных российских беспилотников. Ударный дрон относится к барражирующим боеприпасам. Кроме прочего, БПЛА оснащен тепловизором, видеокамерами, газоанализатором и системами оповещения. Его называют летающей управляемой бомбой, которая сама принимает решение о целях.