«Охотник», «Ланцет», «Орион»: составлен список самых мощных российских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «Ланцет»

В России стартовало производство дронов-камикадзе «Гастелло», сообщил РИА Новости инженер-разработчик. По его словам, беспилотник создан с учетом пожеланий операторов летательных аппаратов, задействованных в зоне СВО. Какие еще БПЛА отечественного производства есть у российской армии?

Что известно про дрон-камикадзе «Гастелло» и почему его так назвали

Инженер разработчик отметил, что беспилотники, собирающиеся на новой конвейерной линии, на 30 процентов выполнены из комплектующих отечественного производства, в частности, это карбоновые рамы и корпуса.

«Новый российский FPV-дрон разработан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток. Проектная мощность нового производства составляет пять тысяч единиц в месяц», — объяснил собеседник агентства.

Специалист добавил, что в ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах «Гастелло» будет доведено до 95 процентов.

Сообщается, что данный БПЛА работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) — оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Дрон назвали в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

Какими беспилотниками отечественного производства пользуются ВС РФ

Telegram-канал Mash со ссылкой на турецкие СМИ 27 июня текущего года сообщил, что российская армия впервые применила ударный дрон С-70 «Охотник» для ударов по объектам ВСУ. По информации источника, этот БПЛА мог действовать в Сумской области.

С-70 «Охотник» совершил первый полет в 2019 году. Считается, что масса дрона составляет около 20 тонн. Аппарат может нести управляемые бомбы, ракеты и свободнопадающие бомбы во внутренних отсеках и на внешних узлах подвески.

Российская армия в зоне СВО активно пользуется беспилотником «Ланцет». Этот ударный БПЛА относится к барражирующим боеприпасам (ББ), которые по своей сути являются летающей управляемой бомбой, самостоятельно принимающей решение кого уничтожить. Внутри дрона-камикадзе установлены тепловизор (что позволяет летать ночью), видеокамеры, газоанализатор, система оповещения, лазерный целеуказатель и дозиметр.

ВС РФ в ходе СВО применяют разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец». Этот дрон способен наносить удары по ближним тылам противника. В зависимости от полезной нагрузки БПЛА в состоянии работать как летающая радиолокационная станция, ретранслятор радиосигнала, вести радиотехническую разведку, а также снимать фото и видео.

Российский многофункциональный беспилотник «Орлан-10» в зоне спецоперации помогает бойцам ВС РФ искать цели для авиации и артиллерии. Дроны этого типа оборудованы самой современной оптикой и тепловизорами, способными обнаружить врага в любое время суток.

Также «Орланы» могут перехватывать переговоры, снимать на установленную на БПЛА камеру районы дислокации противника и отправлять на телефоны в радиусе нескольких километров СМС с призывами сложить оружие.

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