Определены пилотные регионы РФ для внедрения цифрового паспорта

Пилотными регионами для внедрения цифровых паспортов станут Москва, Московская область и Татарстан. Такой выбор сделало правительство РФ. Выдача паспортов начнётся с 2023 года, технические испытания уже проведены, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Цифровой паспорт представляет собой аналог банковской карты с бесконтактным чипом. В карту можно будет занести по желанию ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия, — сказал Чернышенко.

При этом системный проект цифрового паспорта уже готов. Выдача карт начнётся в 2023 году в пилотных регионах, имеющих высокую техническую готовность.

А вот использовать такой паспорт можно будет в любой точке России, — отметил вице-премьер.

Менять или нет бумажный паспорт на электронный, решит для себя каждый гражданин самостоятельно. Чернышенко считает, что большинство сделает выбор в пользу электронной новинки.

21 декабря глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что проект указа о цифровых паспортах планируется внести в Кремль. Все разногласия по проекту сняты.