Онлайн-кинотеатры Premier и Start понесут наказание за пропаганду ЛГБТ

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Российские онлайн кинотеатры Premier и Start, а также ПАО «Мегафон» будут оштрафованы, либо же временно прекратят свою деятельность по административной статье о пропаганде ЛГБТ, передает ТАСС со ссылкой на базу данных московских судов. Протоколы по ч.2 ст 6.21.2 КоАП РФ в отношении каждой из компаний поступили в три разных суда Москвы: Мещанский, Тверской и Черемушкинский.

В пресс-службе Start пояснили ТАСС, что протокол в отношении киноплощадки был оформлен из-за демонстрации ЛГБТ контента в фильме «Идеальные незнакомцы», а также неверной маркировки возрастного ограничения.

Весь контент на Start редактируется и маркируется в соответствии с установленными правилами. В отношении иностранной картины «Идеальные незнакомцы» действительно составлен протокол из-за возможной ЛГБТ-демонстрации (именно демонстрации, не пропаганды) и некорректно указанного возрастного ценза, — говорится в сообщении.

В Start не согласились с тем, что был продемонстрирован ЛГБТ контент, поскольку материал, показанный в картине не подпадает под эту формулировку.

Согласно статье об этом правонарушении юридическим лицам может грозить штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Ранее Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за отказ удалить с YouTube ролики с пропагандой ЛГБТ. Поводом для разбирательства стали видео блогера Карена Шаиняна о воспитании детей в однополых семьях и издания «Грани.ру» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) о жизни представителей ЛГБТ-сообществ в Санкт-Петербурге.