Должен повиниться и уйти: Габрелянов о политическом будущем Пашиняна

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Температура воздуха в Москве в течение марта будет нестабильной. Дело в том, что календарная зима ещё не кончилась, а погодные процессы уже напоминают весенние — они быстротечны и резко меняются, отметили в Центре погоды «Фобос».

Там напомнили, что несколько дней назад погода в столице обновила зимний минимум — столбики термометра опустились до −25 градусов. При этом уже в течение ближайших суток воздух прогреется до плюс...