Должен повиниться и уйти: Габрелянов о политическом будущем Пашиняна

Известный российский журналист и медиаменеджер Арам Габрелянов в беседе с NEWS.ru высказал своё мнение о политическом будущем армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
По его мнению, Пашинян однозначно должен подать в отставку, для того, чтобы в стране наступил порядок.
Вопрос очень простой. Пашинян — предатель нации, он должен уйти. Просто Генштаб призвал Пашиняна и правительство подать в отставку, чтобы в стране был порядок. Пашинян неспособен удержать страну. Если у него осталась хоть капля совести, то он должен повиниться перед своим народом, подать в отставку и ждать участи, что скажет народ, — сказал Габрелянов
Ранее NEWS.ru сообщили о том, что Никол Пашинян уволил начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. До этого Гаспарян вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал отставки председателя правительства.