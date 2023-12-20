Охрану школ и детсадов могут поручить Росгвардии В Госдуму внесут проект по охране детсадов и школ сотрудниками Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России хотят поручить охрану детсадов, школ и техникумов сотрудникам Росгвардии, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 20 декабря.

Авторы инициативы пояснили, что сейчас учреждения защищают непрофессиональные охранники, зачастую предпенсионного возраста, которые мало что могут сделать в критической ситуации. В случае опасности нажатие на тревожную кнопку не поможет, поэтому охрану должны обеспечивать сотрудники Росгвардии. Они имеют необходимую подготовку и полномочия для адекватной защиты гражданских лиц от вооруженных преступников, отметили авторы документа.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила рассмотреть возможность создания спецподразделения МВД или Росгвардии для охраны школ в приграничных регионах. С такой инициативой депутат обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину после стрельбы в гимназии Брянска.

Советник директора Росгвардии Игорь Пышкин в ответ на это отметил, что для охраны всех школ России понадобится 700 тысяч новых сотрудников. Он добавил, что ведомству также потребуется ежегодно около 600 млрд рублей на реализацию соответствующих мероприятий.