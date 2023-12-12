Стало известно, сколько новых росгвардейцев нужно для охраны всех школ в РФ Росгвардия: для охраны всех школ России понадобится 700 тысяч новых сотрудников

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Для охраны всех школ России понадобится 700 тысяч новых сотрудников, заявил советник директора Росгвардии Игорь Пышкин, передает ТАСС. Он добавил, что ведомству также потребуется ежегодно около 600 млрд рублей на реализацию соответствующих мероприятий.

Мы прорабатывали еще два года назад вопрос об охране всех объектов Министерства просвещения на территории страны. Чтобы это сделать, нам понадобится дополнительно порядка 700 тысяч новых сотрудников и порядка 600 млрд рублей дополнительно ежегодно, — сказал Пышкин.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила рассмотреть возможность создания спецподразделения МВД или Росгвардии для охраны школ в приграничных регионах. С такой инициативой депутат обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину после стрельбы в гимназии Брянска.

Утром 7 декабря в брянской гимназии № 5 произошла стрельба. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. По данным СМИ, нападавшая длительное время подвергалась травле.