В ГД попросили усилить охрану школ в приграничье после трагедии в Брянске Депутат Останина призвала создать спецподразделение Росгвардии для охраны школ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила рассмотреть возможность создания спецподразделения МВД или Росгвардии для охраны школ в приграничных регионах, сказано в документе, пришедшем в редакцию NEWS.ru. С такой инициативой депутат обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину после стрельбы в гимназии Брянска.

Ситуация, которая произошла 7 декабря 2023 года, случилась на приграничной территории, вблизи проведения СВО. В этой связи обращаюсь к Вам с просьбой поручить профильным министерствам и аппарату Правительства РФ проработать вопрос о необходимости создания в структуре МВД или Росгвардии специального подразделения по охране образовательных и досуговых учреждений для детей и подростков на приграничных к зоне проведения СВО территориях, включая территории четырех новых регионов, — говорится в обращении депутата.

Парламентарий обратила внимание, что стрельба произошла в Брянской области, которая граничит с Украиной. В связи с этим она выразила опасения, что школы в приграничных регионах могут быть не защищены от украинских атак. Останина также попросила главу правительства организовать проверку соблюдения мер безопасности во всех образовательных учреждениях в стране.

Ранее СМИ писали, что девочка, устроившая стрельбу в брянской школе и покончившая с собой, успешно прошла тест на суицидальные наклонности. Предположительно, психологи проводили тестирование две недели назад.