«Новые люди» продолжат настаивать на продлении майских праздников Депутаты партии «Новые люди» будут настаивать на продлении майских праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты партии «Новые люди» будут настаивать на продлении майских праздников, несмотря на то, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить данную инициативу, рассказали NEWS.ru в пресс-службе фракции. Парламентарии готовы перевносить законопроект в случае отклонения.

Будем настаивать дальше и перевносить в случае отклонения, — заявили в партии.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая. Инициатива принадлежит группе депутатов от фракции «Новые люди». Они считают, что отдых в майские праздники можно продлить за счет сокращения новогодних каникул.

По словам члена комитета Михаила Тарасенко, оснований для поддержки законопроекта нет. Документ уже получил ряд отрицательных заключений, в том числе от профсоюзов.

Ранее сообщалось, что идею о продлении майских выходных поддержал сенатор и детский хирург Владимир Круглый. Он отметил, что инициатива может понравиться россиянам, имеющим дачи и приусадебные участки. При этом он заявил, что длинные зимние выходные не нужны, поскольку россияне почти все эти дни проводят дома.