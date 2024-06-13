Номера от ФСБ, вилла для Пугачевой, обыски: что известно о брате Галкина

Фото: Legion-Media

Дмитрий Галкин

СМИ выяснили подробности о жизни брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрия. Чем он занимается, как связан с Минобороны России и Аллой Пугачевой, почему к нему пришли с обысками?

Что известно об обысках у брата Галкина

Вечером 12 июня Telegram-канал «112» сообщил, что в доме старшего брата Галкина на Рублевке прошли обыски. По данным источника, оперативные действия связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России. У Дмитрия были изъяты носители информации и прочая техника, добавлял ресурс.

Кроме того, обыски прошли и в компании брата Галкина. Позднее РИА Новости сообщило, что суд принял иск к фирме Дмитрия Галкина.

«Арбитражный суд Москвы принял к производству иск завода имени Дегтярева к фирме брата иноагента Максима Галкина Дмитрия „Оружейные мастерские“ из-за задолженности по договору поставки на сумму в 2,1 млн рублей», — пишет Telegram-канал издания со ссылкой на Дворец правосудия.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как брат Галкина связан с МО РФ

СМИ называют Дмитрия Галкина крупнейшим поставщиком Минобороны России. Согласно данным из открытых источников, Галкин-старший является генеральным директором ООО «Военно-промышленная компания», которая занимается производством и дооснащением колесной бронетехники. Также брат юмориста — учредитель ООО «Оружейные мастерские», которое производит боеприпасы для МО РФ.

«По данным СМИ, Галкин Дмитрий Александрович значится в списке членов совета директоров ООО «ВПК», которое занимается производством боевых машин, оружия и боеприпасов, а также автомобилей специального назначения. Указанное ООО является управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода. Завод производит модификации БТР-80, БТР-82, БТР-90, вездеход «Ветлуга», армейский автомобиль «Водник», пожарную машину «Пурга», внедорожник «Тигр», бронетранспортеры «Медведь» и «Бумеранг». За все время своего существования ООО «ВПК» заключило с силовиками и военными 300 госконтрактов на сумму 18 млрд рублей», — передает Telegram-канал «Два майора».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Legion-Media Максим Галкин с братом Дмитрием

Брат Галкина ездит под номерами от ФСБ?

Как сообщает Telegram-канал «BRIEF Важное», брат Галкина с 2006 года передвигается на машине с элитной номерной серией АМР. Это следует из автомобильных баз данных.

Источник отмечает, что эта серия традиционно выдавалась для автомобилей силовиков и чиновников. При этом такие номера достались Mercedes Галкина-старшего, которые до 2006 года были закреплены за автобазой МВД, пишет BRIEF.

Telegram-канал уточняет, что серия АМР с региональным номером машины брата Галкина принадлежит Федеральной службе безопасности (ФСБ).

«Служебные спецсерии номеров нельзя купить. На практике машины с этими номерами инспекторы ГИБДД останавливают нечасто», — добавляет источник.

В силовых ведомствах эту информацию не комментировали.

Галкин и Пугачева жили на вилле его брата?

В марте 2022 года издание «Известия» сообщило, что покинувшие Россию после начала спецоперации Галкин и его супруга Алла Пугачева вместе с детьми поселились в особняке в Израиле, который принадлежит брату юмориста.

Как уточнял источник, стоимость виллы на тот момент составляла на менее $6 млн.

«Вилла принадлежит брату Галкина — бизнесмену, который сотрудничает с российскими силовыми структурами, поэтому особняк мог быть приобретен на денежные средства от поставок техники Росгвардии, ФСИН и структурам Ростеха», — писали «Известия».

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