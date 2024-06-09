Максим Галкин: последние новости 9 июня, гордость за Израиль, похороны

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал о своем отношении к Израилю. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, с кем он общается?

Что Галкин сказал об Израиле

Максим Галкин в соцсетях опубликовал новость о похоронах командира спецназа полиции Арнона Заморы, которые пройдут сегодня, 9 июня, на горе Герцль в Иерусалиме.

Комик назвал Замору «героем», поскольку он «скончался от ранений, полученных в ходе операции по освобождению заложников». Также Галкин показал несколько с освобожденными заложниками и заявил, что гордится Израилем, так как «нигде не встречал такой высокой цены жизни каждого гражданина».

С кем общается Галкин

Украинский продюсер Сергей Перман, который раньше работал с певицей Ани Лорак, в интервью журналисту (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что после начала спецоперации общается только с одним российским артистом — Максимом Галкиным.

«По поводу общения. Единственный российский артист, с которым я поддерживаю отношения — Максим Галкин. Если, конечно, его можно назвать его российским артистом», — подчеркнул он.

Перман также отметил, что считает шоумена «вундеркиндом с честью и чувством юмора».

«Вундеркинд, умница, гений, талантливый, образованный, с принципами, честью. Я уж молчу, что люди с таким чувством юмора — это люди особые. Он имел все— все в топку ради принципов. Максим сказал: „Сережа, как бы я в глаза детям смотрел, если бы поступил по-другому? Как это возможно?“», — вспомнил продюсер.

Жену Галкина, народную артистку СССР Аллу Пугачеву, Перман сравнил с женой декабристов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Почему Галкин не сможет ездить на Мальдивы

Президент Мальдив Мохамед Муиззу запретил въезд на острова гражданам Израиля. Среди российских артистов израильский паспорт, в частности, имеют Максим Галкин и Алла Пугачева.

Жители Мальдив в течение нескольких месяцев проводили акции протеста на улицах города Мале и требовали, чтобы правительство запретило израильтянам въезд в страну из-за событий в Газе.

Помимо Галкина и Пугачевой, гражданство Израиля также получили Ксения Собчак, Максим Виторган, Ефим Шифрин и другие российские знаменитости.

Где Галкин даст концерты в ближайшее время

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время юморист выступит в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Вене (6 октября), Амстердаме (8 октября), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

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