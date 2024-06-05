Максим Галкин: последние новости 5 июня, где находится сейчас, куда уедет

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) больше не сможет ездить на Мальдивы. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, где он находится сейчас?

Почему Галкину запретили въезд на Мальдивы

Президент Мальдив Мохамед Муиззу запретил въезд на острова гражданам Израиля. Среди российских артистов израильский паспорт, в частности, имеют Максим Галкин и его жена народная артистка СССР Алла Пугачева.

Жители Мальдив в течение нескольких месяцев проводили акции протеста на улицах города Мале и требовали, чтобы правительство запретило израильтянам въезд в страну из-за событий в Газе.

«Решение кабинета министров включает внесение поправок в необходимые законы, чтобы запретить владельцам израильских паспортов въезд на Мальдивы, а также создание комитета в правительстве для надзора за этими действиями», — сообщается на официальном сайте Мальдивской Республики.

Помимо Галкина и Пугачевой, гражданство Израиля также имеют Ксения Собчак, Максим Виторган, Ефим Шифрин и другие российские звезды.

Какое фото с Галкиным появилось в Сети

Алла Пугачева опубликовала в микроблоге снимок с Максимом Галкиным. В кадре супруги в обнимку стоят на причале и улыбаются.

Артисты на фотографии одеты в черную одежду. Их волосы растрепаны ветром.

Некоторые подписчики оказались рады новой публикации супругов. Они отметили, Пугачева и Галкин являются «прекрасной парой, идущей плечом к плечу». Однако нашлись и те, кто раскритиковал фотографию, указав, что она слишком сильно отредактирована и отретуширована. Из-за этого, по мнению фанатов, сложно узнать певицу и шоумена.

Почему с Галкина не сняли статус иноагента

Несколько дней назад кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу артиста Максима Галкина на отказ исключить его из реестра иностранных агентов.

Ранее юморист посчитал решение Минюста России незаконным и необоснованным, его жалобу рассматривала судебная коллегия.

Представитель Галкина Екатерина Зубань считает, что решение Минюста затрагивает свободы и права ее клиента. По ее словам, шоумен не занимается и не занимался политической деятельностью, а критика в адрес госорганов таковой не является.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева

Также Зубань заявила, что Галкин никогда не получал финансовой или организационной помощи от Украины и других стран.

«Никогда Галкин не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран... Никто никогда не выбирает темы выступлений», — комментировала она.

Что известно о местонахождении Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева путешествуют между Израилем и Кипром. Последние снимки юморист публиковал из Тель-Авива — именно туда супруги уехали в начале 2022 года.

В прошлом месяце пара была также замечена на одной из улиц Кипра. По информации издания 7days.ru, у Галкина и Пугачевой есть недвижимость в городе Лимасоле.

По словам бывшего депутата Госдумы Романа Худякова, супруги собираются переехать в Нью-Йорк, где у них есть две квартиры. Общественник считает, что Пугачева в Америке будет «доживать одна», а Галкин займется воспитанием их детей — двойняшек Лизы и Гарри.

«Они планируют бежать в Нью-Йорк, где, как я уже писал, они приобрели две квартиры. Видимо, для раздельного быта», — утверждал Худяков.

При этом Галкин продолжает свой концертный тур. В ближайшее время пародист выступит в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Вене (6 октября), Амстердаме (8 октября), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

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