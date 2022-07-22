Военный эксперт оценил сверхдальнобойную российскую винтовку «Сумрак» Военный эксперт Союстов: сверхдальнобойная винтовка «Сумрак» нестандартна по многим параметрам

Фото: lobaevarms.ru

Сверхдальнобойная российская винтовка СВЛК-14С «Сумрак» нестандартна по многим параметрам, рассказал военный эксперт Андрей Союстов изданию «Радио 1». Она создана частной компанией и под иностранный патрон. При этом имеет кучность стрельбы 0,3 угловой минуты, в то время как, например, СВД — около 1,24, и даже не подпадает под западные стандарты снайперского оружия.

Винтовка «Сумрак» по многим параметрам нетипичная. Во-первых, она разработана не государственным предприятием, а частным — компанией Lobaev Arms. Второе — эта винтовка использует иностранный патрон, сконструированный за границей, но улучшенный сотрудниками Lobaev Arms, это тоже надо учитывать, — сказал Союстов.

Он добавил, что в 2017 году именно из «Сумрака» установили мировой рекорд по дальности точного выстрела: цель была поражена на расстоянии четырех километров, пуля летела целых 13 секунд. Союстов подчеркнул, что полностью реализовать возможности винтовки могут лишь профессионалы высокого уровня.

Накануне стало известно, что «Сумрак» впервые использовали в ходе военной операции России на Украине. По информации источника в силовых структурах, снайперы стреляли из нее в различных регионах.