«Не мучить этапами»: Меркачева нашла плюсы в создании гибридных колоний Меркачева: гибридные колонии помогут избежать долгой перевозки заключенных

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ева Меркачева

Гибридные колонии помогут избежать длительной перевозки заключенных, в таком смысле это хорошее предложение, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитница Ева Меркачева. Однако, с другой стороны, по ее словам, если закроют следственные изоляторы (СИЗО) в центре города, то родным и адвокатам будет сложно приехать к заключенному.

Я думаю, с одной стороны, это отлично, чтобы не мучить этапами. Такие гибридные учреждения помогут избежать длительных перевозок. Зачастую автозаки с заключенными даже по Москве перемещаются в течение пяти-шести часов. Но есть и минусы. Если закроют СИЗО в центре города, то родным и адвокатам будет сложно приехать к заключенным, — сказала Меркачева.

Ранее правительство поддержало идею Минюста, которая допускает создание в уголовно-исполнительной системе учреждений объединенного типа. Стоимость каждого из них оценивалась в 20 млрд рублей. К таким учреждениям ФСИН будут относиться исправительные колонии, в которых созданы изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и СИЗО. Объединенные учреждения нужны, чтобы сэкономить на колоссальных расходах по этапированию осужденных из СИЗО в колонию и обратно.