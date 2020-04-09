Наибольшее число смертей в результате самоубийства зарегистрировано в Ненецком автономном округе. В этом регионе на 100 тысяч населения приходится 55,3 случая летального исхода. С соответствующими данными Росстата за февраль ознакомился NEWS.ru.

По данным ведомства, высокие показатели также наблюдаются в Республике Алтай (49,9 случая на 100 тысяч человек), Амурской области (28,6), Бурятии (27,8) и Пермском крае (27,2).

Однако в ряде субъектов страны люди редко добровольно уходят их жизни. Прежде всего, это касается Хабаровского края (0,5), Чечни (0,8), Северной Осетии (0,9), Рязанской (1,1) и Липецкой (1,1) областей.

В феврале смерти в результате самоубийства вообще не регистрировали в Чукотском автономном округе, Сахалинской области, Камчатском крае и Ингушетии.

В целом по России суицидов стало меньше. В феврале на 100 тысяч населения было зафиксировано 10,19 таких случаев. Годом ранее — 10,4, а по данным за второй месяц 2015 года — 15,7.

Снижение данных показателей может быть связано с тем, что люди приспособились к социально-экономической ситуации в стране. Кроме того, власти стали бороться с пропагандирующими суициды сетевыми сообществами, полагает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Так или иначе население адаптируется к существующей социально-экономической системе, рассматривает её как данность. Если хотите, это также и отображение снижения пассионарности в обществе. Плюс это отражает положительную работу государства. Скажем, большое распространение 10 лет назад получили группы в соцсетях по самоубийствам. Стали обращать на них внимание. Однако основной вопрос — это всё-таки большая приспособляемость населения. Но не факт, что это позитивный тренд, потому что эта адаптированность нередко связана с падением доходов, из-за чего люди хуже питаются и больше пьют, тем более какие-нибудь суррогаты. В итоге локально смертность де-факто растёт, а число смертей в результате самоубийства может снижаться. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Крупнов подчеркнул, что удерживать население от попыток уйти из жизни могут такие социальные факторы, как закредитованность, ипотечная зависимость и неблагополучие в семье. Люди чувствуют ответственность перед родными и не хотят перекладывать на их плечи долговое бремя.

Кроме того, положительную роль играет наличие больших семей и общение с родственниками. Это заметно по относительно низкому количеству смертей в результате самоубийства в регионах с более традиционным сознанием, в частности на Кавказе.

Психологическая сторона статистики

Pixabay

Чаще всего людей подталкивает к решению уйти из жизни тяжёлая жизненная ситуация, например связанная с проблемами личного характера. Кроме того, причиной такого шага может быть психологическая нестабильность, вызванная психическими заболеваниями, рассказал NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Считается, что когда человек говорит, что он «не хочет жить», это означает, что он «не хочет жить так». Это не значит, что он в принципе не хочет жить. Но он устал, допустим, с чем-то бороться и видит от безысходности, нехватки сил такой самый короткий выход. Стремление иногда просто прервать ту боль, которую он чувствует ежедневно. Психологически помочь человеку, который задумывается о суициде, можно, окружив его теплом, заботой, любовью, поддержкой и обращением к психологу. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Часто останавливает людей перед роковым решением надежда что-то исправить, ответственность за детей, родителей и даже животных. Они понимают, что своей смертью сделают другим больно или обрекут их на страдания.

Человеку, которому пришла в голову мысль о суициде, в любом случае нужно работать с психологом и разбираться, что его довело до этого состояния. Даже если такие мысли отошли и человек почувствовал себя хорошо. Специалист поможет посмотреть на ситуацию со стороны и наметить пути выхода из неё.

Есть не только проблемы, на которых сконцентрирован этот человек, в жизни много хорошего, о чём он в данный момент не думает. Как бы человек ни был счастлив в любви, в отношениях, ещё в чём-то, но если ему в данный момент на ногу упала гиря, он будет думать только о боли. Так же у человека с проблемами. Он на какой-то проблеме сконцентрировался, но если кто-то отвлечёт его внимание и переключит хотя бы часть внимания, вернёт к тому конструктивному, что есть в его жизни, это может уже здорово восстановить какой-то психологический баланс, — пояснил клинический психолог.

Денисов-Мельников отмечает, что на число суицидов порой влияют вещи, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Так, надпись «выхода нет» в транспорте может способствовать самоубийству находящихся «на грани» людей. После того как в одном из городов надпись заменили, количество добровольных уходов из жизни сократилось.