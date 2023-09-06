Названы последствия полноценного наступления ВС РФ в зоне СВО Военэксперт Сивков: при полноценном наступлении ВС РФ СВО быстро завершится

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек»

Если Вооруженные силы (ВС) РФ начнут полноценное наступление, специальная военная операция завершится в течение одного-двух месяцев, уверен заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. В разговоре с «Царьградом» он уточнил, что после этого начнутся переговоры о полной капитуляции Киева.

На разгром основных сил группировки противника, находящейся на востоке, уйдет один-два месяца. А дальше уже будет решаться вопрос по поводу переговоров о капитуляции Киева. Примерно так, — пояснил военэксперт.

По словам Сивкова, только первые недели и последние три месяца российская армия вела не «рафинированную политику». Военэксперт подчеркнул, что делать стратегические прогнозы сейчас достаточно сложно из-за отсутствия составляющей военного искусства при ведении боевых действий. При этом за лето ситуация изменилась, уточнил он. Россия смогла достичь важных военных успехов.

Помните басни про то, что у Украины мощная ПВО и мы не можем действовать авиацией? Сейчас действуем, причем успешно. <...> За эти три месяца наши ВКС уничтожили от 40% до 50% боевой техники врага, а остальное уничтожила наша артиллерия, — заключил Сивков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что США подталкивают Украину вести войну до последнего украинца и не жалеют на это никаких средств. По его словам, это никак не повлияет на ход спецоперации.