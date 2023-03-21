Названы опасные последствия сочетания спорта и алкоголя Врач Холдин: прием алкоголя и спортивная нагрузка могут привести к образованию тромбов

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Ни в коем случае нельзя сочетать спортивные занятия с алкоголем, рассказал NEWS.ru главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Он отметил, что прием алкоголя сильно нагружает сердечно-сосудистую систему, что вкупе со спортивной нагрузкой может привести к образованию тромбов. Врач призвал отказаться от алкогольных напитков и отдать предпочтение воде без газа

Любая физическая активность — это нагрузка на сердце и сосуды, после которой необходим этап восстановления. Прием алкоголя еще больше нагружает сердечно-сосудистую систему, заставляя ее интенсивно работать, чтобы быстрее вывести яд. Спиртные напитки могут спровоцировать образование тромба. Так как этанол обладает мочегонным эффектом, а физические нагрузки усиливают потоотделение. Вместе эти факторы способствуют сгущению крови и в последствие развитию тромбообразования, — сказал он.

Сердечно-сосудистый хирург Тахир Ярахмедов рассказал, что для того, чтобы не допустить развития тромбоза, следует поддерживать регулярную двигательную активность и бросить вредные привычки. Эксперт пояснил, что одной из главных причин развития недуга является гиподинамия — атрофия мышц из-за длительного застоя организма. Он добавил, что вредные привычки также способствуют повышению риска развития тромбоза.