Названы главные достоинства истребителя Checkmate Лётчик-испытатель заявил, что истребитель Checkmate прост в обслуживании и легко транспортируется

Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев рассказал NEWS.ru о достоинствах лёгкого истребителя пятого поколения Checkmate. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов объявил сегодня, что Checkmate будет серийно производиться с 2027 года.

У Checkmate чисто технические и механические достоинства: простота обслуживания и манёвренность не только в воздухе, но и на земле. Его можно легко транспортировать — погрузил на танкер, повёз в страны Латинской Америки и Ближнего Востока, — сообщил Толбоев.

Он напомнил, что у Checkmate в отличие от Т-50 только один двигатель. Это делает его легче и дешевле в эксплуатации.

Новый лёгкий тактический самолёт Checkmate представляет собой воплощение самых передовых разработок, в том числе он имеет открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Checkmate выполнен с применением технологий малозаметности. Может быть оснащён ракетами класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».

Ранее Чемезов заявил, что Checkmate дешевле и экономически выгоднее американского истребителя F-35 Lightning II. При этом он отметил преимущество в боевой нагрузке отечественного самолёта. Чемезов также заявил о необходимости построить три опытных образца к 2023 году, чтобы начать испытательные полёты.