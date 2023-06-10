Назван «боевой квартет» вертолетов ВС России, сжигающих танки ВСУ Военэксперт Суконкин предположил, что технику ВСУ в зоне СВО уничтожают вертолеты Ка-52 и Ми-28

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ка-52

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что для уничтожения военной техники и укреплений ВСУ в зоне спецоперации Вооруженные силы России используют «боевый квартет вертолетов»: Ка-52, Ми-28, Ми-8 и Ми-24 и все их модификации, которых достаточно много. При этом он не исключил, что ВКС России могут также задействовать модернизированный вариант Ми-24 — Ми-35. Суконкин убежден, что главной задачей российских винтокрылых машин является поиск и сжигание танков ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Могу предположить, что наша армия использует в зоне СВО боевой квартет вертолетов для уничтожения бронетехники и укреплений ВСУ: Ка-52, Ми-28, Ми-24 и Ми-8 и все их модификации, коих очень много, — сказал военэксперт.

По его словам, спецоперация доказала эффективность вертолетов в ходе боевых действий, которые способны закрывать целые направления. Он подчеркнул, что без поддержки авиации боевые действия вести крайне тяжело.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет при помощи комплекса «Витебск» в зоне специальной военной операции, тем самым поставив рекорд по числу отраженных атак российским военным вертолетом.