Навальный две недели проведёт один в трёхместной камере

https://static.news.ru/photo/3a2ccb82-59e6-11eb-9c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny

Оппозиционер Алексей Навальный, которого 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево, будет находиться в трёхместной камере в одиночестве, так как по прибытию из-за границы он должен пройти двухнедельный карантин в связи с пандемией коронавируса.

Ответственный секретарь московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил, что Навальный в СИЗО-1 («Матросская тишина») обеспечен постельными принадлежностями, посудой, также ему выдан гигиенический набор. Камера, в которой оппозиционер содержится, оборудована холодильником, чайником, телевизором. В помещении есть горячая вода. Дополнительные вещи или продукты питания блогер может заказать самостоятельно в магазине СИЗО или через родственников.

Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается, — резюмировал Мельников.

18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках, куда его доставили из Шереметьево. 17 января оппозиционера, возвращающегося на родину после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, адвоката и жену к нему не пустили.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура России сообщила, что полученные Россией ответы Минюста Германии по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным малоинформативны. В ведомстве заявили, что в российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий. При этом из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два.