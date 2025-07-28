Наступление ВС РФ на Харьков 28 июля: солдаты-мигранты, смерти у Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 28 июля 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 28 июля: обстановка на фронте

«На Харьковском направлении не прекращаются ожесточенные бои в Волчанске и прилегающих лесных массивах, а также в окрестностях села Мелового, где противник бросает на убой штурмовые группы, пытаясь отбить утраченные позиции. На Великобурлукском направлении, несмотря на нарастающее сопротивление противника, наши подразделения продолжают продвижение вглубь Харьковской области. В ходе ожесточенных стрелковых боев „северяне“ выбили врага из нескольких опорных пунктов в лесополосах юго-западнее села Мелового», — передает Telegram-канал «Северный ветер».

Авторы канала отметили, что у Мелового ВСУ предприняли две безуспешные контратаки: силами 143-й ОМБр юго-восточнее села Чугуновка и 22-й ОМБр около села Зарубинка.

«Обе штурмовые группы уничтожены в ходе стрелковых боев и огневого воздействия наших операторов БПЛА и артиллеристов. В результате огневого поражения „северяне“ уничтожили десять боевых групп противника. На Волчанском и Липцевском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, несколько минометных расчетов ВСУ. Наши штурмовые группы выбили врага из опорного пункта западнее Волчанска и продолжили продвижение сквозь лесные массивы в направлении Синельниково. В городской застройке наши артиллеристы и операторы БПЛА уничтожили несколько боевых групп противника, пытавшихся закрепиться в строениях в южной части Волчанска. Штурмовые группы „северян“, сломив упорное сопротивление противника, выбили украинских оккупантов из нескольких домовладений, закрепляются», — уточнил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Военный эксперт Геннадий Алехин обратил внимание, что в Харькове были обнаружены солдаты-мигранты.

«За последнюю неделю на улицах Харькова появились военизированные патрули, скажем так, азиатской внешности. Очень плохо говорят на русском. Ходят парами, в основном в промышленных районах города. По моей информации, это наемники из ближнего зарубежья», — подчеркнул он.

По его словам, на Харьковском направлении идет медленное, но упорное продвижение российской армии в сторону Великого Бурлука.

«Основные боевые действия Харьковского направления сейчас развернулись в северо-западных и северных кварталах Купянска. Это уже окраина города. Там бои идут за каждый квартал, за каждый участок. Наши штурмовые группы закрепляются. С воздуха штурмовые действия обеспечивают удары бомбардировочной авиации, БПЛА, практически всех видов артиллерии, а также ведется эффективная контрбатарейная борьба. Не стоит спешить с преждевременными выводами, что мы уже бьемся чуть ли не в центре Купянска. Нет. Бои продолжаются. Одна из основных целей наших штурмовиков — перерезание автомобильных магистралей, ведущих от Купянска в Харьков. Чугуев: бои идут на левом берегу реки Волчьей. Противник, несмотря на ощутимые потери личного состава и техники, контратакует», — добавил Алехин.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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