На Западе назвали наступление ВС России на Харьков отвлекающей тактикой Bloomberg: наступление России на Харьков может быть отвлекающей тактикой

Фото: МО РФ

Агентство Bloomberg пишет, что российское командование отдало приказ о наступлении на Харьковскую область с целью рассредоточить украинские войска вдоль 1000-километровой линии фронта. Как отмечают журналисты, ВСУ, отправляя резервы под Харьков, создают тем самым бреши на других участках фронта, что играет на руку российским военным.

Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований, специализирующийся на сухопутных операциях, Джек Уотлинг предположил, что после наступления на Харьков может последовать еще одно продвижение в районе города Запорожье. Он считает, что такие действия российских войск отвлекут ВСУ от Донбасса, где, как считает аналитик, ВС России активизируют главную наступательную операцию. Ряд экспертов предполагают, что войска России отправятся в Сумскую область.

Это отвлечет украинские резервы от восточного региона Донбасса, где Россия затем сможет активизировать свое главное наступление, — пишут авторы материала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил все страны мира в том, что оборона украинской армии провалилась в Харьковской области. По его словам, государство не может потерять регион, в связи с чем Киеву нужна помощь союзников. Как отметил Зеленский, ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от США.