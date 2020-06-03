На голосовании по Конституции будет более 500 тысяч наблюдателей

https://static.news.ru/photo/aeeb18ba-a592-11ea-baa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Toshan_Vl/Global Look Press

Более 500 тысяч человек будут наблюдать за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) по общественному наблюдению за голосованием Максим Григорьев.

Он отметил, что набор желающих подключиться к процессу будет идти «практически до конца, до дня начала голосования».

Сейчас у нас количество наблюдателей уже больше 160 тысяч. Мы ещё ждём наблюдателей от партий, — цитирует Григорьева ТАСС.

По словам представителя ОП, наблюдение за ходом голосования начнётся с 25 июня, при этом будут строго выполняться все необходимые меры по обеспечению безопасности процесса. Всех наблюдателей, как и членов избирательных комиссий, будут тестировать на коронавирус. Им выдадут маски и перчатки, а также обяжут соблюдать дистанцию в два метра.

Кроме того, обещают разводить потоки людей и обеспечить «бесконтактное голосование», уточнил Григорьев.

Это максимально возможное, что можно сделать в данном случае. И явно больше, чем применяли 11 стран, которые уже проводили в этих условиях голосование, — добавил он.

Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены.