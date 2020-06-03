На голосовании по Конституции будет более 500 тысяч наблюдателей

Более 500 тысяч человек будут наблюдать за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) по общественному наблюдению за голосованием Максим Григорьев.
Он отметил, что набор желающих подключиться к процессу будет идти «практически до конца, до дня начала голосования».
Сейчас у нас количество наблюдателей уже больше 160 тысяч. Мы ещё ждём наблюдателей от партий, — цитирует Григорьева ТАСС.
По словам представителя ОП, наблюдение за ходом голосования начнётся с 25 июня, при этом будут строго выполняться все необходимые меры по обеспечению безопасности процесса. Всех наблюдателей, как и членов избирательных комиссий, будут тестировать на коронавирус. Им выдадут маски и перчатки, а также обяжут соблюдать дистанцию в два метра.
Кроме того, обещают разводить потоки людей и обеспечить «бесконтактное голосование», уточнил Григорьев.
Это максимально возможное, что можно сделать в данном случае. И явно больше, чем применяли 11 стран, которые уже проводили в этих условиях голосование, — добавил он.
Провести 1 июля всероссийское голосование по поправкам в Конституцию поручил президент Владимир Путин.
Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в день голосования все необходимые требования по безопасности будут выполнены.