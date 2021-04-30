МВД получит мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

К 25 декабря 2021 года будет разработан сервис «Антимошенник», для мобильного приложения МВД, который позволит предупреждать граждан о звонках мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-центра МВД.
Стоимость создания сервиса составляет 44,9 млн рублей. При этом производство
Модуль «Антимошенник» планируется внедрить в мобильное приложение МВД. Он будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут с телефона, используемого для совершения противоправных действий. Также там появится «Белый список», который исключит блокировку входящего номера. Формировать этот список пользователь сможет самостоятельно.
В настоящее время приложение МВД России, в которое будет внедрён новый сервис, можно скачать в AppStore и Google Play.
Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они звонят клиентам банков и предлагают защитить банковские карты от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.