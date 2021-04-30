МВД получит мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

https://static.news.ru/photo/923b539e-479e-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 25 декабря 2021 года будет разработан сервис «Антимошенник», для мобильного приложения МВД, который позволит предупреждать граждан о звонках мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-центра МВД.

Стоимость создания сервиса составляет 44,9 млн рублей. При этом производство удалось сделать дешевле, поскольку планировалось, что разработка сервиса обойдется в 62,9 млн рублей. Контракт с разработчиком был заключен в конце марта этого года.

Модуль «Антимошенник» планируется внедрить в мобильное приложение МВД. Он будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут с телефона, используемого для совершения противоправных действий. Также там появится «Белый список», который исключит блокировку входящего номера. Формировать этот список пользователь сможет самостоятельно.

В настоящее время приложение МВД России, в которое будет внедрён новый сервис, можно скачать в AppStore и Google Play.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они звонят клиентам банков и предлагают защитить банковские карты от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.