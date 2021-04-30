Мошенники пугают россиян отключением от SWIFT

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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они звонят клиентам банков и предлагают защитить банковские карты от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, клиент одного крупного банка столкнулся с мошенником, который заявил, что в России отключат SWIFT. Для защиты от этого он попросил сообщить ему номер карты и секретный CVC код. Мошенник объяснил, что будто бы после этого карта будет внесена в безопасный список, а в подтверждение ему придёт смс.

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева рассказала, что сообщения о «защите» от отключения SWIFT стали появляться в Сети через несколько часов после принятия антироссийской резолюции Европарламента. Она подчеркнула, что пока нет данных об успешности такой мошеннической схемы, но, вероятно, будет процент доверчивых граждан, которые сообщат мошенникам конфиденциальные данные и потеряют свои сбережения.

Лазарева добавила, что у таких легенд короткий срок жизни — в среднем, около пары недель. Они затухают также быстро, как появляются.

Ранее ЦБ России сообщил, что россияне с января по март этого года в 2,5 раза чаще, чем в прошлом году жаловались на действия мошенников, в результате которых они потеряли деньги.

Ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок заявил, что злоумышленники стали массово использовать письма с обещаниями выплат и выгодного инвестирования. Они рассылают их через службы поддержки сервиса Google Docs. Для рассылки они используют функцию автоматического уведомления сервиса Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации.