Россияне стали в 2,5 раза чаще жаловаться на банковских мошенников

https://static.news.ru/photo/c17ae8be-a9a8-11eb-817b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В январе — марте россияне в два с половиной раза чаще, чем в прошлом году, жаловались в Банк России на мошенничества, в результате которых они потеряли деньги. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Рост жалоб на банки (на 1,7%, до 39,3 тысячи) вызван прежде всего значительным увеличением количества жалоб по поводу мошеннических действий неустановленных лиц, в результате которых граждане теряли свои деньги. Таких жалоб стало больше в 2,6 раза, — говорится в материалах ЦБ.

При этом регулятор отметил, что число жалоб по потребительскому кредитованию снизилось на 8,5%, по ипотечному — на 14,5%.

За три месяца увеличилось число жалоб в ЦБ, касающихся страхования жизни и страхования от болезней (на 4%, до 8,5 тысячи). В 1,6 раза увеличилось количество претензий к участникам рынка ценных бумаг.

Почти в полтора раза стало больше жалоб на реализацию одних продуктов под видом других, в основном — на продажу полисов инвестиционного страхования жизни под видом «вкладов с повышенной доходностью».

Жалоб на микрофинансовые организации (МФО) стало больше на 27,7%. В пять раз увеличилось число сообщений о навязывании МФО дополнительных платных услуг и в три раза выросло количество жалоб на МФО, исключённые из реестра и не имеющие права выдавать займы.

Всего в январе — марте текущего года регулятор получил 63,6 тысячи жалоб — на 5,7% больше, чем в этот же период прошлого года.

В первом квартале текущего года был зафиксирован рост числа атак мошенников на счета банковских клиентов. Об этом ранее сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его данным, специалисты ВТБ за три месяца текущего года предотвратили финансовые потери клиентов на сумму 2 млрд рублей, что на 10% выше, чем в этот же период 2020 года. За это же время банк отклонил более 88 тысяч мошеннических операций, что на 37% больше, чем годом ранее.

Кроме того, по сравнению с предыдущим кварталом финансовая организация заблокировала в четыре раза больше фишинговых ресурсов, а также выявила в полтора раза больше подозрительных устройств и карт клиентов.