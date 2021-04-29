Мошенники массово используют сервис Google для обмана россиян

https://static.news.ru/photo/0ee7207a-367f-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Письма с обещаниями выплат или выгодного инвестирования стали активно рассылать россиянам через службу поддержки Google Docs мошенники. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.

По словам аналитика, в настоящее время фиксируется всплеск скам-атак на пользователей через сервис Google Docs.

Только по нашим данным, за вторую половину апреля 2021 года по сравнению с первой таких писем стало почти в три раза больше, — сказал Деденок.

Эксперт пояснил, что для рассылки своих сообщений мошенники используют функцию автоматического уведомления сервиса Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации. Традиционно злоумышленники извещают пользователям о том, что на его карту отправлен перевод, компенсация или ещё какая-либо выплата. Также человеку периодически предлагаются выгодные инвестиции.

Чтобы получить деньги или узнать информацию по платежу, пользователь должен перейти по указанной в письме ссылке, в результате чего он оказывается на скам-ресурсе. Там ему могут предложить ввести личную информацию, указать данные карты. На такой странице можно найти даже фейковые комментарии якобы довольных клиентов.

В результате пользователю сообщают, что для получения суммы необходима оплата комиссии в размере 200–300 рублей. Если человек это делает, то он не получает никаких выплат, а мошенникам уходят его деньги.

Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью, — подчёркивает эксперт.

Данные сообщения мошенников приходят с официального адреса Google Docs, в связи с чем их не могут обнаружить спам-фильтры и такие послания не блокируются. Кроме того, пользователи привыкли доверять подобным сообщениям, поэтому вероятность, что их просмотрят, несколько повышается.

Ранее стало известно, что 27 российских банков имеют сайты с опасной уязвимостью, воспользовавшись которой мошенники могут отправить посетителя на фишинговый ресурс.