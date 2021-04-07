МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре

https://static.news.ru/photo/a25c6ab0-97ca-11eb-b4a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь, мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в ночь на 8 апреля и в течение всего последующего дня. Об этом предупредили в управлении МЧС по Москве.

Ухудшение погоды начнётся со второй половины ночи, уточнили в ведомстве.

Ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами 13–18 метров в секунду, дождь, мокрый снег. Местами отложение мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица, — сказано в сообщении.

В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких манёвров на дорогах — обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам в ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части не забывать надевать светоотражающие элементы на одежду.

Как следует из данных Гидрометцентра, в ночные часы температура воздуха будет чуть выше нулевой отметки, а днём будет колебаться в районе от +4 до +6 градусов. Впрочем, из-за ветра будет казаться, что на улице существенно холоднее.

Впрочем, непогода не будет долгой. Уже к выходным в столицу придёт антициклон, который подарит москвичам много солнца, тёплый южный ветер и погоду без осадков, писал NEWS.ru. Тем не менее если днём будет до +16 градусов, то в ночные часы ожидается околонулевая температура, местами — со слабыми минусовыми значениями.