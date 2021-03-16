Мошенники нашли новый способ обмана банковских клиентов

https://static.news.ru/photo/997647a0-86e4-11eb-9bc1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый вид мошенничества освоили российские злоумышленники. Теперь они совершают повторные звонки и в беседе с потенциальной жертвой ссылаются на их предыдущий разговор. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, с некоторых пор мошенники стали обращаться к людям, которые ранее не попались на их удочку. При этом злоумышленники обладают большим количеством информации о потенциальной жертве. Во время повторного звонка они сообщают человеку, что у того взломан личный кабинет мобильного оператора и поэтому он не получает СМС-оповещения банка о попытках снятия денег со счёта.

Чтобы решить проблему, потенциальной жертве предлагается назвать код снятия переадресации сообщений от оператора связи. Таким образом злоумышленники рассчитывают сбросить действующий пароль от личного кабинета и с помощью имеющегося в распоряжении кода получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента.

В 2020 году из-за действий кибермошенников россияне лишились порядка девяти миллиардов рублей. В первую очередь потери были связаны с телефонным мошенничеством и социальной инженерией, когда злоумышленникам удавалось получить доверие жертвы.

Ранее стало известно, что мошенники начали осваивать новую схему обмана жителей России. Злоумышленники отправляют СМС-сообщения, в которых говорится, что получателю поступили государственные «бонусы». Затем преступники начинают пугать гражданина судом, который тому якобы грозит в случае, если он не перейдёт по ссылке и не подтвердит «получение». Об этом писал NEWS.ru.