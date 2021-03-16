Мошенники нашли новый способ обмана банковских клиентов

Новый вид мошенничества освоили российские злоумышленники. Теперь они совершают повторные звонки и в беседе с потенциальной жертвой ссылаются на их предыдущий разговор. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, с некоторых пор мошенники стали
Чтобы решить проблему, потенциальной жертве предлагается назвать код снятия переадресации сообщений от оператора связи. Таким образом злоумышленники рассчитывают сбросить действующий пароль от личного кабинета и с помощью имеющегося в распоряжении кода получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента.
В 2020 году из-за действий кибермошенников россияне лишились порядка девяти миллиардов рублей. В первую очередь потери были связаны с телефонным мошенничеством и социальной инженерией, когда злоумышленникам удавалось получить доверие жертвы.
Ранее стало известно, что мошенники начали осваивать новую схему обмана жителей России. Злоумышленники отправляют СМС-сообщения, в которых говорится, что получателю поступили государственные «бонусы». Затем преступники начинают пугать гражданина судом, который тому якобы грозит в случае, если он не перейдёт по ссылке и не подтвердит «получение». Об этом писал NEWS.ru.