Мобилизация по-украински подбирается к богатым: у Киева не осталось солдат

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Нет для Украины простых вопросов накануне наступающего 2024 года. То Конгресс США не согласует сделку, позволяющую выделить Киеву $61 млрд. То вдруг пришло осознание, что энергосистема страны в критическом состоянии. То вместо мифического «контрнаступа» войска оказываются в «тупике». То поляки огорчают, то немцы недостаточно щедры. И все это на фоне нарастающего ропота украинских элит, недовольных тем, что президент Украины Владимир Зеленский сосредоточил в своих руках всю власть и не в состоянии вывести страну из кризиса.

В ход идут и 14-летние дети

Президент Украины продолжает, как мантру, твердить, что мирные переговоры сейчас неуместны. И вот тут-то и возникает самый болезненный вопрос для киевского режима. А кем воевать? Боеспособные и мотивированные подразделения практически перемолоты, часть из них оказалась в плену. Средневозрастная планка украинского воина стремится к преклонным годам. Исключением стал недавний вопиющий случай, когда повестку получил 14-летний подросток.

Причем драматизм ситуации в том, что парня забрали на Украину из Краснодарского края внезапно объявившиеся старшие сестры. А там все пошло не по плану. В интервью мальчик рассказал, как замечательно ему жилось в России. После этого у его новоявленных родственников внезапно кончились деньги на содержание брата. Он был направлен в детский дом, где и получил повестку. Дальнейшая судьба подростка пока неизвестна. А чего стоит история пленения беременной украинки...

А еще о плачевном положении боеспособного ресурса на Украине свидетельствует рост численности польских и грузинских наёмников в рядах ВСУ.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Охотимся на богачей

Между тем набирает обороты национальная украинская забава — групповая охота на призывника. Работники военкоматов стали осваивать новые, прежде заповедные территории: санатории, дома отдыха, фитнес-клубы и рестораны. Облавы стали все больше напоминать военные операции, в которых участвуют десятки силовиков. Потенциальных призывников выгоняют из мест отдыха и лечения с угрозами, под дулами автоматов. Подобный драматический случай произошел, например, в санатории «Косино» в Закарпатской области.

Обращает на себя внимание то, что жертвами рьяных силовиков все чаще становятся платежеспособные граждане Украины, вносящие существенный вклад в ее экономику. Именно они составляют контингент вышеперечисленных заведений. Таким образом, попытка залатать военные дыры все больше загоняет страну в экономическую яму.

На дикие методы мобилизации по-украински стали уже обращать внимание и в странах — покровителях Незалежной. В публикации New York Times украинских военкомов прямо называют похитителями людей.

В целом количество роликов с кадрами насильственной мобилизации за последнее время стало кратно больше. По-вашему, кто их выкладывает? Да сами же граждане Украины. И это меньше всего напоминает поддержку методов силовиков. Скорее все же это возмущение и предостережение для других потенциальных призывников.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

До последнего украинца

По заявлению руководителя Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова, принудительная мобилизация будет продолжена. Пожилые дядьки, больные и даже беременные женщины уже в строю. Теперь надо приготовиться осевшим в Европе и депутатам Верховной рады. Но что-то подсказывает, что добровольцев среди них мы не увидим.

P. S. Ну и как тут не вспомнить слова, которые приписывают покойному генералу Александру Лебедю: «Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится». Ждем, когда же украинские генералы решатся отправить на фронт своих детишек...

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