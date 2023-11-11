В зоне СВО впервые появилась беременная женщина - боец ВСУ: сколько их там Бойцы ВС РФ взяли в плен беременную женщину - солдата ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бойцы ВС РФ впервые взяли в плен беременную женщину — солдата украинской армии. Сколько представительниц прекрасного пола воюют в ВСУ и как их вербуют на фронт?

Как беременная женщина — боец ВСУ сдалась в плен

Накануне Telegram-каналы распространили видео, на котором двое российских бойцов заметили человека в форме ВСУ у лесополосы. Взяв на прицел потенциального противника, солдаты ВС РФ уточнили у человека в камуфляже, есть ли у него оружие. Получив отрицательный ответ и потребовав поднять руки вверх, российские военные направились к бойцу ВСУ.

Сопротивление украинский солдат не оказывал. Как выяснилось, этот боец ВСУ — женщина.

«Только не бейте. Я беременная», — заявила украинская военнослужащая.

«Ты что тут забыла, беременная?» — отвечает российский солдат.

Женщина сообщает, что ее «бросили». После этого видео обрывается.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Призывают ли беременных украинок на фронт

С 1 октября на Украине начало действовать требование о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Соответствующий закон предписывает украинкам с соответствующим образованием встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года. Остальные женщины на Украине могут сделать это по собственному желанию.

В ноябре американское издание The New York Times сообщало, что на Украине появились волонтерские группы, предлагающие пройти обучение навыкам ведения боя только для женщин. Как отмечали авторы материала, мобилизация и обучение бойцов-женщин необходимы, поскольку многие из добровольцев уже «погибли или получили ранения», а «мужчины все чаще уклоняются от призыва».

Параллельно с этим в украинских социальных сетях распространялся мотивационный ролик, в котором женщин призывают вступать в ряды ВСУ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В декабре 2022 года в Киеве прошел показ женской военной униформы и амуниции. Портал EADaily сообщал, что выставка состоялась в рамках программы мероприятия под названием «Женщины Украины — герои мира». Согласно фотоматериалам с показа, в коллекции были представлены несколько комплектов, в том числе нижнее белье и одежда для беременных.

Сколько женщин воюют в рядах ВСУ

Газета The New York Times со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщала, что в украинской армии сейчас служат около 43 тыс. женщин. Это почти на 40% больше, чем в 2021 году.

По данным издания, украинские женщины уже участвуют в боевых действиях в Донбассе. NYT отмечает, что самые распространенные специальности среди женщин в ВСУ — парамедики, связисты, психологи и снайперы.

Почему украинских женщин призывают на фронт

По словам Героя России Сергея Липового, увеличение числа призванных в ВСУ украинок говорит о практически полном исчерпании Киевом резерва живой силы.

«Массовый призыв женщин в украинскую армию говорит о практически полном исчерпании Киевом людских резервов. Повышение возрастного ценза даже для женщин до 60 лет — яркое тому подтверждение. Они и для мужчин множество отсрочек отменили: предположительно, берут психически больных и людей, переживших ампутации конечностей. Судя по всему, до Нового года мы это увидим, если они начинают хватать на улицах пенсионеров старше 60 лет», — заявил генерал-майор в беседе с NEWS.ru.

Военный эксперт Александр Артамонов рассказал NEWS.ru, что привлечение женщин к боевым действиям может привести к геноциду украинского населения.

«Хотите — верьте, хотите — нет, но на Украине сейчас проводится плановый массовый геноцид славянского населения. Практически по заветам Гитлера. Поэтому после утилизации огромного количества демографически состоятельных мужчин там принимаются за женщин», — заявил спикер NEWS.ru.

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