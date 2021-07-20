На поддержку здравоохранения в регионах выделили 85 млрд рублей

Фото: АГН

Кабмин планирует обязать промышленников оборудовать опасные производства датчиками, которые будут передавать информацию в систему «Безопасный город». Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в правительстве.

Речь идёт о заводах, аварии на которых могут нанести ущерб экологии, а также причинить вред проживающим поблизости людям и находящимся рядом организациям. К таковым относятся предприятия химической, металлургической, лакокрасочной и...