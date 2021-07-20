На поддержку здравоохранения в регионах выделили 85 млрд рублей
Сергей Попов
Сергей Попов
10:50, 21 июля 2021
Михаил МишустинФото: АГН
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Регионы России получат 85 млрд рублей на поддержку систем здравоохранения и покрытия расходов страховой медпомощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Согласно документу, Минздрав должен в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать расходование выделенных средств.
Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, — приводит пресс-служба правительства слова премьера.
Ранее на аналогичные цели регионам было выделено из бюджета 25 млрд рублей. Тогда Мишустин заявил, что в дальнейшем объёмы поддержки будут оцениваться исходя из ухудшения эпидемиологической ситуации. Он также отметил, что принята нормативно-правовая база по перераспределению остатков средств ФОМС на самые приоритетные направления в борьбе с COVID.