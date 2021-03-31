Мишустин разрешил продлить больничные работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/3406788a-492e-11ea-afc7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Электронные больничные смогут продлить работающие российские пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию в регионах, где продолжают действовать ограничения из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно размещено на сайте правительства.

В записи к документу говорится о том, что граждане от 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, имеют возможность продлить электронные больничные до 1 мая.

Данное решение касается только тех пенсионеров, которые не перешли на удалённый режим работы и не находятся в отпуске. Листок нетрудоспособности будет выдаваться таким гражданам на основе данных, предоставленных работодателем. Продлённые или новые электронные больничные оплатит Фонд социального страхования.

Ранее NEWS.ru писал, что Росстат зафиксировал снижение реального размера пенсий в России. Так, в феврале выплаты российским пенсионерам снизились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.