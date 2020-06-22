Мишустин продлил срок уплаты пошлин на патенты

https://static.news.ru/photo/f6a92aca-b483-11ea-82d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России продлевается срок уплаты патентных пошлин и других действий, которые связаны с регистрацией интеллектуальной собственности. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Таким образом, заплатить пошлину по патенту можно будет до 31 декабря 2020 года.

Коснётся отсрочка действий заявителя, необходимых для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания. Ходатайства об отсрочке принимает Роспатент, — пояснили в пресс-службе правительства.

Новая форма, как отметили в кабмине, призвана снизить финансовую нагрузку на правообладателей. Она также уменьшит уровень взаимодействия с государственными органами в очной форме и сохранит для правообладателей права на интеллектуальную собственность, которые основаны на охранном документе.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доработанный общенациональный план восстановления экономики изучается президентом РФ Владимиром Путиным. Пока нет решения о дате и формате обнародования этого документа.