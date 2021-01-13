Мишустин поручил подготовить механизм по предупреждению заноса инфекций

https://static.news.ru/photo/30fc731e-5635-11eb-a40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору разработать единый механизм работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом инфекций в Россию.

По данным пресс-службы кабмина, ведомству необходимо совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и внести в правительство единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций с заносом и распространением на территории страны опасных инфекционных заболеваний.

Выполнить поручение Мишустина Роспотребнадзору необходимо до 8 февраля.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель российского правительства призвал минимизировать риск проникновения новых инфекций на территорию России. Он напомнил, что согласно подписанному президентом федеральному закону, теперь кабмин определяет единую госполитику в области обеспечения биологической безопасности и координирует работу федеральных ведомств, регионов, формирует их взаимодействие по всем соответствующим вопросам.