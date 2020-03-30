https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Минэкономразвития, Минпромторг и Минэнерго займутся мониторингом финансового состояния системообразующих организаций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом глава кабмина заявил на совещании с вице-премьерами. Порядок проведения мониторинга должен быть утверждён до 2 апреля.

Еще один важный аспект нашей работы — это мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций. Я подписал распоряжение, согласно которому Минэкономразвития по согласованию с Минпромторгом и Минэнерго должны заниматься отслеживанием их состояния, и это очень важно — учесть риски для каждой из этих отраслей и своевременно на них отреагировать, — цитирует Мишустина ТАСС.

При этом отраслевые министерства, «Росатом» и «Роскосмос» должны предоставить в государственную информационную систему промышленности и ТЭК соответствующие значения показателей системообразующих организаций.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что кабмин гарантирует малому бизнесу получение кредитов на облегчённых условиях, чтобы у пострадавших из-за пандемии предпринимателей была возможность рассчитаться с сотрудниками.