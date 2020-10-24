Мишустин надеется на скорое снятие всех ограничений по COVID-19

https://static.news.ru/photo/c913fbd0-17c0-11eb-886b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Таким образом он ответил на заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который на встрече с главой кабмина и членами правительства заявил, что «все

главные права трудящихся или под сомнением, или перечёркнуты». Кроме того, лидер коммунистов отметил, что сейчас не соблюдается право на восьмичасовой рабочий день.

Ограничения вынужденные и связаны в первую очереди с необходимостью введения мер профилактики мер защиты от пандемии. И я очень надеюсь, что мы как можно быстрее с ними расстанемся, — цитирует Мишустина РИА Новости.

При этом премьер-министр отметил, что после того, как будут сняты ограничения, трудящиеся не будут ограничены в правах.

26 октября в России выявили 17 347 заразившихся коронавирусом за сутки. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии этот показатель стал максимальным. COVID-19 затронул 85 регионов страны. Всего с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 534 224 человека. За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении были выписаны 7574 пациента с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности с болезнью справились 1 146 096 россиян.

За последние сутки московские медики поставили диагноз COVID-19 5224 пациентам, госпитализировано 959 человек. На ИВЛ в столичных больницах находятся 322 пациента.

Как писал NEWS.ru, ранее глава ВОЗ призвал мировое сообщество не сдаваться в борьбе с коронавирусом.